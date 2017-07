Manchester United. Henrich Mchitarjan z nadwagą?

Przerwa między sezonami to właściwie jedyny moment dla piłkarza, kiedy może sobie nieco pofolgować. Wyjazdy all inclusive z pewnością nie sprzyjają utrzymaniu wagi i zawodnicy często wracają z wakacji z nadprogramowym bagażem. Henrich Mchitarjan, gracz Manchesteru United, najwyraźniej jest daleki od optymalnej formy fizycznej po zasłużonym urlopie. Na oficjalnym twitterowym koncie "Czerwonych Diabłów" pojawiło się zdjęcie Ormianina w nowej koszulce. Trzeba przyznać, że ujęcie nie było szczególnie korzystne, co natychmiast spotkało się z reakcją fanów. Press Focus/x-news