Huddersfield świętuje awans do Premier League

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Huddersfield Town niespodziewanie awansowało do Premier League. W finale baraży wygrało z Reading po rzutach karnych. Kibice, zawodnicy i władze klubu świętowali sukces na placu św. Jerzego w Huddersfield. Ze sceny przemówił do kibiców m.in. menedżer zespołu. - Nigdy nie powinniście zapomnieć tego, co ta grupa dokonała. To nie są bohaterowie, to legendy, żywe legendy! Nie liczy się to, jak wielki jesteś. Liczą się twoje doświadczenie i umiejętności. Jeśli masz pasję i pragnienie, to nic nie jest w stanie cię ograniczyć - powiedział David Wagner. Press Association/x-news