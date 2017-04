Mourinho po 2-0 z Chelsea. Wideo

Jose Mourinho po pokonaniu Chelsea 2-0. - Satysfakcję czuję nie dlatego, że pokonałem były zespół, tylko dlatego, że Liverpool i Manchester City wygrały swoje mecze, więc gdybyśmy stracili punkty, byłoby już "do widzenia" naszym szansom na zakończenie ligi w czołowej czwórce. Nadal musimy walczyć do końca, bo nie wiemy, co się wydarzy w Lidze Europejskiej. Dlatego trzy punkty wywalczone na Chelsea są wręcz fenomenalne - powiedział.