Pep Guardiola zaniepokojony ostatnimi atakami terrorystycznymi (wideo)

W ostatnich dniach światem wstrząsnął wybuch bomb obok przejeżdżającego autokaru Borussii Dortmund, w którym ucierpiał Marc Bartra. Wcześniej ataki o podłożu terrorystycznym miały miejsce między innymi w Szwecji, Rosji czy Egipcie. Sytuacją polityczną na świecie mocno zaniepokojony jest Pep Guardiola. - To, co obecnie dzieje się na świecie, jest straszne. Świat zmierza w dziwnym kierunku, co pokazuje między innymi konflikt w Syrii. Mam nadzieję, że przywódcy Rosji, USA czy Chin martwią się ostatnimi zamachami podobnie jak my, bo w przeciwnym razie nie wiem, czy i kiedy one przestaną mieć miejsce. Musimy żyć normalnie, nie możemy dać się zastraszyć - powiedział hiszpański menedżer.