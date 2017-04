Mourinho o występie Luke'a Shawa w meczu z Evertonem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W spotkaniu z Evertonem Luke Shaw dostał od Jose Mourinho jedną z nielicznych szans na grę. Anglik pojawił się na boisku w 65. minucie i był to dopiero trzeci występ w barwach Manchesteru United w 2017 roku. Choć menedżer "Czerwonych Diabłów" na pomeczowej konferencji twierdził, że jest zadowolony z występu 21-letniego lewego obrońcy, to jednocześnie nie szczędził mu przykrych słów. - Zagrał dobrze, ale to było jego ciało z moim mózgiem. Grał tuż przy mnie i podejmowałem za niego wszystkie decyzje. Nie może grać, gdy muszę myśleć za niego. Musi sam rozumieć grę, musi myśleć. Musi przyspieszyć ten proces - powiedział Mourinho/Press Association/x-news