Zbliża się koniec Rooneya na Old Trafford?

Koniec Wayne'a Rooneya na Old Trafford zbliża się wielkimi krokami? 119-krotny reprezentant kraju coraz częściej rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych i coraz więcej ekspertów uważa, że dla dobra swojej kariery powinien odejść z Manchesteru United. Graeme Souness, pięciokrotny mistrz Anglii z Liverpoolem, uważa, że Rooneyowi najbardziej zaszkodziło cofnięcie go z ataku do drugiej linii. Były gracz "The Reds" dodał, że Rooney, mimo kontraktu, obowiązującego do końca czerwca 2019 roku, powinien już w najbliższym okienku rozejrzeć się za nowym pracodawcą. Najlepiej poza Wyspami Brytyjskimi. Dostawca: x-news