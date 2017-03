Hull City Kamila Grosickiego zagra z Leicester

Hull City z Kamilem Grosickim w składzie zmierzy się w sobotnim meczu 27. kolejki Premier League z Leicester City. Zaledwie kilka dni temu mistrzowie Anglii, pod wodzą tymczasowego trenera Craiga Shakespeare'a, odnieśli pierwsze w 2017 roku ligowe zwycięstwo, pokonując Liverpool. - Mecz z Hull jest dla nas dużo ważniejszy od ostatniego spotkania z Liverpoolem. Usiedliśmy niedawno z piłkarzami i ustaliliśmy, że dla nas zaczyna się właśnie nowy sezon. Sezon, który składa się z 13. kolejek, jakie zostały do końca rozgrywek. Jedna z nich już za nami, sięgnęliśmy w niej po zwycięstwo. Piłkarze mają świadomość tego, jak ważne jest by i tym razem zdobyć trzy punkty. Dla nas wygrana w tym spotkaniu jest ważniejsza z punktu widzenia rozpoczęcia serii. To nie jest mecz o sześć, dziewięć czy dwanaście punktów. Na koniec sezonu trzy oczka za to czy inne zwycięstwo, będą warte tyle samo - przyznał Shakespeare na przedmeczowej konferencji.