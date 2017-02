Manchester United interesuje się Piotrem Zielińskim (wideo)

Manchester United dołączył do Liverpoolu, Realu Madryt i Bayernu, czyli grona zespołów zainteresowanych ewentualnym pozyskaniem z Napoli Piotra Zielińskiego. - Wciąż czekam na jego rozwój w Neapolu. Wydaje mi się, że na razie jest to obrany właściwy kierunek i co najmniej do końca sezonu albo nawet przyszłego powinien się otrzaskać w Napoli a potem dopiero myśleć o kolejnym kroku. Każdy piłkarz marzy o grze w takich klubach jak Manchester, Real czy Barcelona, więc czasem trudno się oprzeć i wierząc we własne umiejętności decyduje się na taki przeskok. Tym bardziej, że takie takie oferty nie spływają co dzień, a wręcz mogą zdarzyć się raz w odpowiednim momencie. Nie uważam jednak, żeby było to dla niego najwłaściwsze rozwiązanie zmiana klubu w najbliższym czasie - uważa Tomasz Frankowski, który w karierze sam występował na boiskach Premier League.