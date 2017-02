Jose Mourinho nie zlekceważy Blackburn Rovers. Wideo

Manchester United zmierzy się na wyjeździe z Blackburn Rovers w spotkaniu 5. rundy Pucharu Anglii. - Jadę do Blackburn z dobrą drużyną, bo bardzo szanuję Puchar Anglii. To, że reprezentujesz Manchester United, zobowiązuje cię do tego, aby z powagą podchodzić do każdego starcia - powiedział Jose Mourinho, menedżer "Czerwonych Diabłów"/Press Association/x-news