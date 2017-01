Antoine Griezmann latem zostanie graczem „Czerwonych Diabłów”?

Wszystko wskazuje na to, że Antoine Griezmann od nowego sezonu zostanie graczem Manchesteru United. Jak donosi „The Independent”, klub z Old Trafford porozumiał się z Francuzem w sprawie płacy, a nawet uzgodnił kwestię numeru, z jakim wicemistrz Europy będzie występował na koszulce. Transfer wydaje się tak pewny, że angielscy bukmacherzy przestali oferować zakłady dotyczące przenosin Griezmanna z Atletico Madryt do Manchesteru/Press Focus/x-news