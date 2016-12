Pep Guardiola przed meczem z Hull City. Wideo

W drugi dzień świąt (26 grudnia) Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Hull City w meczu 18. kolejki Premier League. Choć rywale popularnych "The Citizens" zajmują w tej chwili ostatnie miejsce w lidze, Pep Guardiola przyznał, że w Anglii nie można lekceważyć żadnego rywala. - W trakcie mojego krótkiego pobytu w Anglii zdążyłem się zorientować, że różnica między drużynami z pierwszej i drugiej dziesiątki w tabeli nie jest duża. Jeszcze przed przyjściem do Premier League słyszałem, że każdy mecz jest trudny, dlatego nie oczekuję, tym bardziej po tym, co już zobaczyłem u siebie i na wyjeździe, że jakieś spotkanie będzie łatwiejsze od drugiego. Musimy być przygotowani - powiedział szkoleniowiec Manchesteru City. Źródło: Press Association