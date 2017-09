Żona George'a Besta ostrzega Wayne'a Rooneya

W poniedziałek sąd w Stockport uznał Wayne'a Rooneya winnym prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Gracz Evertonu otrzymał dwuletni zakaz kierowania pojazdami, a także będzie musiał przez 100 godzin pracować na cele społeczne.

Zdjęcie Wayne Rooney /AFP

To nie pierwszy przypadek, gdy o Rooneyu jest głośno z powodu alkoholowych wybryków. Przed rokiem podczas zgrupowania reprezentacji Anglii najpierw upił się w hotelowym barze, a potem wprosił się na odbywające się w budynku wesele. W dodatku zdjęcia wstawionego napastnika wypłynęły do sieci.



Głos w sprawie zabrała Angie Best, była żona George'a Besta, która publicznie ostrzegła Rooneya przed konsekwencjami nadużywania alkoholu.



"On ma trójkę dzieci, a czwarte w drodze. Musi wziąć się w garść. Odstawić alkohol. To on zawsze wpędza w kłopoty. To smutne gdy alkohol rujnuje życie" - stwierdziła była modelka, która przed laty z bliska widziała, jak nałóg niszczy życie Georgowi Bestowi. Legendarny piłkarz Manchesteru United uzależniony od alkoholu zmarł w 2005 roku w wieku zaledwie 59 lat.

Zobacz materiał wideo: