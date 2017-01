Zmarł były selekcjoner reprezentacji Anglii Graham Taylor

Zmarł Graham Taylor, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Anglii oraz brytyjskich klubów. Miał 72 lata.

Zdjęcie Graham Taylor /AFP

"Z najgłębszym żalem informujemy, że Graham odszedł dziś nad ranem w swoim domu w wyniku ataku serca. Rodzina jest pogrążona w smutku po nagłej i kompletnie niespodziewanej stracie" - poinformowała rodzina zmarłego trenera.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci byłego trenera Anglii Grahama Taylora" - napisały władze Angielskiej Federacji Piłkarskiej na Twitterze.

Graham Taylor był piłkarzem klubów niższych lig w Anglii. Grę w piłkę zakończył przedwcześnie z powodu kontuzji biodra.

Pracę w roli trenera rozpoczął w 1972 roku. Przez dziesięć lat pracował w Watford. Z klubem należącym do znanego piosenkarza Eltona Johna awansował z trzeciej do pierwszej ligi. Wprowadził drużynę także do finału Pucharu Anglii.

Wywalczył awans do ekstraklasy także z Aston Villą. W 1990 roku został trenerem Anglii, z którą awansował na mistrzostwa Europy w 1992 roku. Stracił pracę w 1993 roku po tym, bo jego zespół grał słabo i przegrał eliminacje do mistrzostw świata.

W kolejnych latach prowadził Wolverhampton, Watford i Aston Villę. W 2003 roku zakończył karierę trenerską.