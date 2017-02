Zły Jose Mourinho nie dokończył telewizyjnego wywiadu

Jose Mourinho, który był zdenerwowany po bezbramkowym remisie Manchesteru United z Hull City, zakończył przedwcześnie telewizyjny wywiad, zwracając się do dziennikarza: "Jeśli nie znasz się na piłce nożnej, to nie powinieneś trzymać mikrofonu w ręku".

Zdjęcie Jose Mourinho /PAP/EPA

"Czerwone Diabły", które były faworytami starcia z "Tygrysami", przedostatnim zespołem Premier League, nie potrafiły przełamać obrony rywala, a jak już się to udało, to albo w bramce wspaniale spisywał się Eldin Jakupović, który obronił strzały Paula Pogby czy Juana Maty, albo piłkarze z Old Trafford fatalnie pudłowali jak Marcus Rashford w sytuacji sam na sam.

To był kolejny mecz w tym sezonie, w którym Manchester United, mając sytuacje, nie potrafił zdobyć trzech punktów. Nic dziwnego, że Mourinho po spotkaniu był zły.

W wywiadzie dla telewizji BBC najpierw odpowiadał półsłówkami: "Nie strzeliliśmy gola, a jeśli tego nie robisz, to nie da się wygrać"; "ich bramkarz był dobry".

Potem się rozkręcił, gdy zaczął mówić o przeciwniku.

"Hull City próbowało sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć, jak mogą się zachowywać, na co pozwoli im sędzia. Spotkali się z jego dobrą reakcją, więc poczuli się komfortowo, w tym, co robili. Nie krytykuję ich jednak, bo w w takiej sytuacji, a nie innej. Walczą o utrzymanie. Każdy punkt jest dla nich na wagę złota" - stwierdził Portugalczyk.

Dziennikarz BBC zapytał go więc, za jakie konkretne rzeczy sędzia powinien ich upomnieć.

"Jeśli nie znasz się na piłce nożnej, to nie powinieneś trzymać mikrofonu w ręku" - rzucił Mourinho i zakończył rozmowę.