Zlatan Ibrahmimović zawieszony na trzy mecze

Napastnik Manchesteru United Zlatan Ibrahimović został przez Angielską Federację Piłkarską (FA) zawieszony na trzy mecze. Powodem jest agresywne zachowanie Szweda podczas sobotniego meczu Premier League z Bournemouth, zakończonego remisem 1-1.

Zdjęcie Tyrone Mings i Zlatan Ibrahimović /Shaun Botterill /Getty Images

W jego trakcie "Ibra" z premedytacją uderzył łokciem w twarz 23-letniego obrońcę Tyrone'a Mingsa. Zdarzenia nie zauważył sędzia spotkania, który rozmawiał ze Szwedem po tym zdarzeniu, ale nie ukarał go kartonikiem.



Do zajścia doszło w trakcie ostrej walki pod bramką Bournemouth, gdy Mings i Ibrahimović walczyli w powietrzu o piłkę.

"Skoczyłem, skoczyłem wysoko i on wpadł na mój łokieć. Nie było moją intencją, by kogoś skrzywdzić" - tłumaczył się potem napastnik United.



Brutalne postępowanie pochodzącego z Malmoe piłkarza spowodowało jednak, że decyzja o zawieszeniu została podjęta w trybie natychmiastowym.