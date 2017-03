Zlatan Ibrahimović zostanie czy odejdzie? Jose Mourinho spokojny

Zlatan Ibrahimović nie podjął jeszcze decyzji, czy przedłuży kontrakt z Manchesterem United. Menedżer zespołu Jose Mourinho zaskoczył, twierdząc, że będzie zadowolony bez względu na to, czy Szwed zostanie, czy odejdzie.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović i Jose Mourinho /AFP

Zlatan Ibrahimović negocjuje warunki nowego kontraktu z "Czerwonymi Diabłami". Na mocy obecnego zarabia astronomiczną kwotę 250 tys. funtów tygodniowo.

Szwedzki gwiazdor jest najlepszym strzelcem Man Utd. W 25 spotkaniach Premier League zdobył 15 goli, a we wszystkich rozgrywkach zapisał na swoim koncie w sumie 26 bramek i do tego dziewięć asyst. Gdy zdecydował się odejść, byłoby to ogromne osłabienie ofensywy "Czerwonych Diabłów".

Jose Mourinho zachowuje się jednak jak zawodowy pokerzysta. "Jestem po prostu spokojny i czekam na decyzję" - powiedział w wywiadzie dla "Sky Sport".

"Odgrywa wielką rolę w naszych sukcesach w obecnym sezonie, ale bycie człowiekiem jest ważniejsze od piłkarza czy zespołu. Jeśli zdecyduje się odejść i spróbować być szczęśliwym razem ze swoją rodziną i przenieść się do innej rzeczywistości, to niech tak będzie" - skomentował Mourinho.

Ibrahimović powiedział we wtorek dla "The Manchester Evening News", że nie zaprząta sobie głowy przyszłością. Zasugerował jednak, że chce zostać, także dlatego, że: "nigdy nie zostawiam niedokończonej pracy".