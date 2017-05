Zlatan Ibrahimović zarabia ponad 19 mln funtów rocznie!

Zlatan Ibrahimović ma zarabiać w Manchesterze United ponad 19 milionów funtów rocznie, co daje oszałamiającą kwotę prawie 100 mln złotych!

Takie liczby zostały opublikowane w nowej książce "Football Leaks: The Dirty Business of Football". Według danych w niej zawartych Szwed zarabia na Old Trafford 367 600 funtów tygodniowo.

To ponad dwa razy więcej niż Paul Pogba (165 500), czyli najdroższy piłkarz świata, kupiony w ostatnim letnim oknie transferowym przez "Czerwone Diabły" z Juventusu Turyn za 105 mln euro.

United, którzy ostatnio ogłosili kwartalny zysk operacyjny w wysokości 37 mln funtów, i są na szczycie najbogatszych klubów świata opublikowanej w styczniu przez firmę Deloitte, powiedzieli Sky Sport, że klub "nigdy nie komentuje kwestii kontraktowych".

Ibrahimović na Old Trafford trafił w tym samym czasie co Pogba, ale w odróżnieniu od Francuza nie trzeba było za niego zapłacić, ponieważ skończyła mu się umowa z Paris Saint-Germain.

"Czerwone Diabły" mogły więc sobie pozwolić na płacenie Szwedowi tak wysokiej tygodniówki. Rocznie daje to 19 115 200 funtów. To jest prawie 100 mln złotych (95 800 000), czyli miesięcznie osiem milionów złotych.

Ibrahimović obecnie przechodzi rehabilitację po operacji kolana. W swoim pierwszym sezonie w Anglii strzelił 28 goli we wszystkich rozgrywkach. Wciąż nie wiadomo jednak, jaka będzie przyszłość 35-letniego napastnika, któremu w czerwcu kończy się kontrakt z United.

