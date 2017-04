Zlatan Ibrahimović: Wrócę nawet silniejszy

Zlatan Ibrahimović, napastnik Manchesteru United, zapowiedział, że "wróci nawet silniejszy" po zerwaniu więzadeł w kolanie. Szwed nie zagra już do końca tego sezonu.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović Old Trafford opuścił na noszach /AFP

35-letni napastnik kontuzji doznał pod koniec regulaminowego czasu gry w rewanżowym spotkaniu z Anderlechtem Bruksela w ćwierćfinale Ligi Europejskiej.

Ibrahimović jest w tym sezonie najlepszym strzelcem "Czerwonych Diabłów", dla których zdobył 28 bramek we wszystkich rozgrywkach.

"Będę wyłączony z gry na chwilę, poddanie się nie jest jednak żadną opcją" - napisał Szwed na jednym z portali społecznościowych.

"Przejdę ten trudny czas jak wszystko inne i wrócę nawet silniejszy. Do tej pory grałem jedną nogą, więc to nie powinien być żaden problem. Jedno jest pewne, to ja zadecyduję, kiedy powiedzieć stop, a nie coś innego" - dodał.

Ibrahimović dołączył do Manchesteru United w lecie ubiegłego roku, przechodząc na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain.

