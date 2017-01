Zlatan Ibrahimović wolał odrzucić ofertę z Chin na rzecz Manchesteru United

Zlatan Ibrahimović udzielił wywiadu legendzie Arsenalu - Thierry'emu Henry'emu, w którym przyznał, że wolał przyjść do Manchesteru United niż przyjąć ofertę z Chin. – Ludzie w mojej sytuacji mogliby wybrać najłatwiejszą drogę - wyjechać, zarobić pieniądze w Chinach albo gdzieś indziej. Ja podjąłem wyzwanie – przyznał Szwed.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović /AFP

Ibrahimović przez wielu był krytykowany, że nie poradzi sobie z grą w Premier League. 35-latek przyznał jednak, że takie opinie tylko go napędzają.

- Zwiedzałem różne kraje, a kiedy ludzie pomyśleli, że teraz to będzie dla mnie jeszcze trudniejsze, zdecydowałem się przejść do United - przyznał piłkarz.

Szwed udzielił wywiadu Thierry’emu Henry’emu, który pracuje teraz dla stacji Sky Sports w roli eksperta. W trakcie rozmowy, piłkarzom wywiad przerwał Paul Pogba, z którego Zlatan od razu zaczął żartować. W półfinale Pucharu Ligi angielskiej Francuz wykonywał rzut wolny, a piłka nie wpadła do bramki, tylko odbiła się od słupka. "Ibra" od razu zaznaczył, że w najbliższy weekend, to on się zajmie wolnymi na boisku.

- Wpadła do bramki? Nie, więc ja wykonuje następny rzut wolny. Powiedziałem mu: "Jak strzelisz, odpuszczam rzuty wolne, ale masz tylko jedno podejście". Oglądałem to i powiedziałem "Na szczęście wpadnie", ale tak się nie stało. Nie było mnie na boisku, a kiedy kota nie ma, myszy harcują - żartował Szwed.

Zlatan w tym sezonie Premier League ma na koncie 13 goli i trzy asysty. Manchester jest szósty w tabeli.