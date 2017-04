Zlatan Ibrahimović w Los Angeles Galaxy?! Szczegóły miały zostać już ustalone

Znakomity szwedzki napastnik Zlatan Ibrahimović odchodzi z Manchesteru United do Los Angeles Galaxy. Tę sensacyjną informację podali dziennikarze Fox Sports, którzy twierdzą, że 35-latek ustalił już nawet warunki indywidualnego kontraktu.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović

W ostatnich dniach głośno było o negocjacjach Ibrahimovicia z władzami Manchesteru, bowiem kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do końca czerwca. Już na mocy obecnej umowy gwiazdor "Czerwonych Diabłów" rozbijał klubowy bank, inkasując co tydzień 250 tysięcy funtów.

Teraz wszystko wskazuje na to, że najlepszy strzelec Manchesteru (26 bramek w 41 meczach) opuści zespół i trenera Jose Mourinho, by przenieść się do amerykańskiej MLS.

W zasadzie nie ma wątpliwości, że parafując kontrakt z Los Angeles Galaxy, w którym u schyłku kariery gwiazdą był David Beckham, Szwed będzie posiadaczem najwyższego kontraktu w historii soccera za oceanem.

Zdaniem dziennikarzy "Ibra" wyprzedzi Brazylijczyka Kakę, który w barwach Orlando City rzekomo zarabia 7,17 miliona dolarów za sezon.