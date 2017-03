Zlatan Ibrahimović: Transfer do Napoli? Nigdy nie wiadomo

Zlatan Ibrahimović, napastnik Manchesteru United, zasugerował, że w przyszłym sezonie może zagrać w Napoli. Snajperem w tym klubie jest reprezentant Polski Arkadiusz Milik.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović /Shaun Botterill /Getty Images

Szwed piłkarzem "Czerwonych Diabłów" jest dopiero od tego sezonu. Na Old Trafford przyszedł po zakończeniu umowy z Paris Saint-Germain.

Ibrahimović jest skuteczny w barwach nowego klubu, bo trafił do siatki już 26 razy we wszystkich rozgrywkach.

Kontrakt "Ibry" z Manchesterem United obowiązuje tylko przez rok, z możliwością przedłużenia o kolejny, ale sam piłkarz nie wyklucza przenosin do Neapolu.

Szwed od dłuższego czasu jest wielbicielem tego włoskiego zespołu, a według jego agenta Mina Raioli napastnik chciałby przed zakończeniem kariery założyć koszulkę Napoli. Sam piłkarz teraz jeszcze zwiększył spekulacje, że może wrócić do Włoch.

"Transfer do Napoli? Nigdy nie wiadomo" - powiedział Ibrahimović.

"Czuję się dobrze w United, zobaczymy jednak, co się wydarzy" - dodał.

"Ibra" wcześniej w Serie A występował w trzech klubach: Juventusie Turyn, Interze Mediolan i AC Milan.

Napastnikiem Napoli od tego sezonu jest Milik. Polak bardzo dobrze rozpoczął ten sezon, strzelając siedem goli we wszystkich rozgrywkach, ale potem przyszła kontuzja. W październiku w meczu reprezentacji Polski z Danią zerwał więzadło w kolanie i musiał przez kilka miesięcy pauzować. Teraz wraca do gry, ale na razie jest spokojnie wprowadzany do składu, zaczynając mecze głównie na ławce rezerwowych.

