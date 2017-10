Zlatan Ibrahimović chce zdobyć mistrzostwo z Manchesterem United

Zlatan Ibrahimović leczy kontuzję i jest coraz bliżej powrotu na boisku. Piłkarz zdradził, że chciałby zdobyć z Manchesterem United mistrzostwo Anglii.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović /AFP

"Ibra" doznał urazu w kwietniu podczas ćwierćfinałowego meczu Ligi Europejskiej z Anderlechtem. Szwed uszkodził więzadła krzyżowe w kolanie i przewiduje się, że będzie gotowy do gry w grudniu.

Latem napastnik podpisał nowy kontrakt z Manchesterem United i zapowiedział, że chce walczyć z klubem o najwyższe cele.

- Powiedziałem działaczom, że muszę dokończyć w Manchesterze to, co zacząłem. Wszystko, co budowałem w poprzednim sezonie, a sięgnęliśmy po trzy trofea, zakończyło się nie tak, jak chcieliśmy. Moim celem jest zwycięstwo w Premier League. Wszystko, co rozpocząłem w moim pierwszym sezonie w Manchesterze United, zakończymy w drugim - powiedział Szwed w rozmowie ze stacją telewizyjną "Sky Sports".

W zeszłym sezonie Ibrahimović zagrał w 28 meczach Premier League, strzelił 17 goli i zaliczył pięć asyst. Piłkarz udowodnił, że mimo swoich 36 lat wciąż może grać na najwyższym poziomie i rywalizować z najlepszymi.

