Wilfred Ndidi podpisze kontrakt z Leicester City

Wilfred Ndidi zostanie nowym kolegą klubowym Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego. Obrońca reprezentacji Nigerii przeszedł z belgijskiego KRC Genk do Leicester City za 18 mln euro. 20-letni piłkarz podpisze 4,5-letni kontrakt, gdy dostanie pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj ta procedura trwa kilka dni.

Ndidi pięć razy wystąpił w reprezentacji Nigerii. We wtorek przeszedł testy medyczne i ustalił warunki indywidualnego kontraktu. Ma być on ważny do czerwca 2022 roku.

Klub czeka jednak na pozwolenie na pracę dla Nigeryjczyka, który ma zastąpić Francuza N'Golo Kante - przed sezonem odszedł do Chelsea Londyn. Oczekuje się, że wszystkie formalności zostaną sfinalizowane do końca tygodnia.

Leicester City, którego zawodnikami są Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski, zajmuje 14. miejsce w tabeli i pozostaje bez ligowego zwycięstwa na wyjeździe w tym sezonie.