​West Bromwich Albion - Chelsea w Premier League na żywo

Prowadzący w Premier League podopieczni Włocha Antonio Contego po 35 meczach mają 84 punkty, a prawie pewny drugiego miejsca Tottenham traci do nich siedem. Aby nie oglądać się na wynik niedzielnego meczu Tottenhamu, "The Blues" muszą dziś wygrać.

W ostatnich sześciu kolejkach ósmy w tabeli West Brom wywalczył zaledwie dwa punkty, a Chelsea wygrała cztery razy z rzędu od 22 kwietnia. Gospodarze nie walczą już o nic - są pewni utrzymania, ale nie mają już szans na zakwalifikowanie się do europejskich pucharów.

Piłkarze Chelsea od początku z werwą ruszyli na bramkę rywali, ale "The Baggies" byli na to przygotowani. "The Blues" głęboko spychali przeciwników, lecz ci byli dobrze zorganizowani w defensywie, a przy tym grali niezwykle ambitnie.

W 16. minucie z 18 metrów przymierzył Pedro i niewiele zabrakło, aby piłka po rykoszecie znalazła się w bramce. Kwadrans później także bliski zdobycia gola był Cesc Fabregas, lecz i on nie trafił.



Celem gospodarzy była gra na zero z tyłu i wywiązywali się z zadania bezbłędnie, ale w ofensywie nie mieli wielu atutów. Tuż przed przerwą napędzili jednak faworytom strachu. Dośrodkował James McClean, a Chris Blunt miałby idealną okazję, gdyby nie uprzedził go David Luiz.

Krótko po przerwie groźnie huknął Victor Moses. Ben Foster nie miał łatwego zadania, bo piłka odbiła się od nóg obrońcy i zmieniła kierunek, ale sparował futbolówkę na róg.

Gospodarze coraz groźniej kontrowali. W 70. minucie Jose Salomon Rondon uciekł Luizowi i miał przed sobą tylko bramkarza Chelsea, lecz zdążył przeszkodzić mu Cesar Azpilicueta i strzał był niecelny. Już po chwili goście znów mieli mnóstwo szczęścia, bo Nacer Chadli dostał znakomite podanie na czystą pozycję, ale spudłował.

W 83. minucie Chelsea znów przycisnęła. Azpilicueta dośrodkował z prawej strony, a Michy Batshuayi wślizgiem z bliska wepchnął piłkę do siatki!



West Bromwich Albion - Chelsea 0-1 (0-0) - mecz trwa

Bramka - 0-1 Michy Batshuayi (83.)