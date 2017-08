Wayne Rooney wyprowadził z równowagi kibiców Manchesteru City

Wayne Rooney z przytupem wrócił do Manchesteru. Piłkarz Evertonu doprowadził do furii fanów City w trakcie meczu, a potem poprawił im na Twitterze.

Zdjęcie Wayne Rooney świętuje gola przed wściekłymi fanami Manchesteru City /PAP/EPA

W poniedziałkowym meczu, zamykającym drugą kolejkę Premier League, Manchester City zremisował 1-1 z Evertonem.

Rooney, który przez 13 lat był gwiazdą Manchesteru United, w trwającym okienku transferowym wrócił do Evertonu, w którym się wychował.

Już w drugiej kolejce ligowej przyszło mu znów zawitać do Manchesteru i zmierzyć się z odwiecznym rywalem United.

Rooney we wczorajszy wieczór dał prowadzenie Evertonowi, zdobywając 200. bramkę w lidze angielskiej i doprowadzając do furii fanów "The Citizens". Gdy cieszył się z gola, towarzyszył mu las środkowych palców wystawionych przez fanów gospodarzy.

- To był słodki moment. Jestem przekonany, że czerwona część Manchesteru na pewno się cieszyła - powiedział 31-letni zawodnik.



Po meczu piłkarz zamieścił na Twitterze zdjęcie z radości po bramce, wbijając szpilę fanom MC. "Zawsze miło widzieć parę znajomych twarzy" - napisał z nutką ironii.



