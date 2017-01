Wayne Rooney najlepszym strzelcem w historii Manchesteru United

Wayne Rooney rekordzistą Manchesteru United! Anglik strzelił bramkę na wagę remisu ze Stoke City (1-1) w 22. kolejce Premier League i został najlepszym strzelcem w historii klubu - było to jego 250. trafienie. Wyprzedził legendarnego Bobby'ego Charltona (249).

Zdjęcie Wayne Rooney zdetronizował legendę angielskiej piłki /AFP

79-letni Charlton swój rekord ustanowił w 1973 roku (występował w MU od 1956).

31-letni Rooney wszedł na boisko z ławki w 67. minucie, gdy jego ekipa przegrywała 0-1. Wyrównał z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry (94. minuta).

To jego 13. sezon w drużynie "Czerwonych Diabłów". Trafił na Old Trafford w 2004 roku. Klub zapłacił za niego Evertonowi 26,5 mln funtów. Była to wówczas najwyższa kwota wydana za zakup nastolatka.