Wayne Ronney oficjalnie zawodnikiem Evertonu

Potwierdziły się spekulacje z ostatnich dni i Wayne Rooney został nowym zawodnikiem Evertonu, którego jest wychowankiem. Piłkarz do klubu wrócił po 13 latach gry w Manchesterze United.

Zawodnik podpisał umowę na dwa lata. - Wayne wie, jak wygrywać trofea i bardzo się cieszę, że zdecydował się na transfer do nas - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubu trener Ronald Koeman.

"On kocha Everton i był bardzo zdeterminowany, żeby wrócić. Wciąż ma tylko 31 lat i nie mam żadnych wątpliwości, co do jego umiejętności. Znakomicie, że jest tutaj" - podkreślał szkoleniowiec Evertonu.

W ostatnich latach rola Rooney w Manchesterze United stopniowo malała, dlatego piłkarz zdecydował się na transfer.

"To znakomite uczucie być tutaj z powrotem. Jestem podekscytowany i nie mogę się doczekać aż poznam chłopaków, wyjdę na trening, a później na boisko" - mówił po transferze Rooney.

Rooney był zawodnikiem Evertonu od 2002 do 2004 roku. Do Manchesteru United odszedł za 25,6 mln funtów.

