Virgil van Dijk w kręgu zainteresowań FC Barcelona

O zainteresowaniu Barcelony van Dijkiem poinformowały angielskie media z ESPN oraz Daily Mirror na czele. Mierzący aż 193 cm obrońca był bliski zmiany klubu już latem, ale ostatecznie pozostał w angielskim zespole.

Van Dijk jest uznawany za jednego z najlepszych środkowych obrońców Premier League, wzbudzając zainteresowanie takich firm jak Manchester City, Chelsea Londyn czy Liverpool. Był bliski transferu do ostatniego z klubów i choć ten latem nie doszedł do skutku, to "The Reds" nie zaprzestali starań o Holendra.

Według angielskiej prasy Southampton przychylniej spojrzałoby na ofertę spoza Anglii i jest w stanie rozważyć ofertę w wysokości 50 mln funtów.



Odejście van Dijka mogłoby otworzyć drogę do częstszej gry Janowi Bednarkowi, który latem przeszedł do "Świętych" z Lecha Poznań.



