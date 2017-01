Trwa mecz Arsenal - Crystal Palace. Olivier Giroud strzelił niesamowitego gola

Rok 2017 dopiero się rozpoczął, a już padł gol, który może wygrać plebiscyt na najpiękniejszą bramkę! Strzelcem niesamowitego gola był Olivier Giroud, który dał prowadzenie Arsenalowi w derbowym starciu 19. kolejki Premier League z Crystal Palace.

Zdjęcie Olivier Giroud strzela gola dla Arsenalu /PAP/EPA

W 17. minucie Lucas Pérez wślizgiem przeciął akcję gości przed polem karnym "Kanonierów" i gospodarze błyskawicznie rozpoczęli kontrę. Piłka wędrowała jak po sznurku. Alexis Sanchez dośrodkował z lewej strony do nadbiegającego Oliviera Giroud, ale futbolówka leciała za plecy Francuza. Jedyne co mógł zrobić, to wysunąć nogę do tyłu i spróbować trafić piłkę piętą. Trafił idealnie!



Na nic zdała się parada Wayne'a Hennesseya. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Po prostu niewiarygodny gol!

Arsenal dominował i wypracowywał kolejne dobre okazje. W doliczonym czasie pierwszej części bardzo bliski podwyższenia na 2-0 był Sanchez, ale znakomitą interwencją gości uratował Hennessey.



W 56. minucie drugiego gola dla "Kanonierów" strzelił Alex Iwobi. Sanchez wyłożył piłkę Ignacio Monrealowi i choć jego dośrodkowanie przeciął Scott Dann, to obrońcy gości pogubili się i pozwolili skutecznie główkować Iwobiemu.

Dopiero po stracie drugiej bramki "Orły" rzuciły się do ataku. Arsenal był w opałach, ale Petr Czech najpierw sparował piłkę po "główce" Christiana Benteke, a po chwili nie dał się pokonać Yohanowi Cabaye.

Arsenal - Crystal Palace 2-0 (1-0) - mecz trwa