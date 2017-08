Trener Hull City liczy na Kamila Grosickiego

- Mam nadzieję, że z nami zostanie – otwarcie powiedział o Kamilu Grosickim trener Hull City Leonid Słucki. Nie jest jednak tajemnicą, że „Grosik” już w tym sezonie chciałby wrócić do gry w Premier League.

Reprezentant Polski dobrze zaczął rozgrywki z "Tygrysami". W pierwszym, ligowym spotkaniu popisał się asystą, a w drugim strzelił debiutanckiego gola na angielskich boiskach.

Trener Hull City w ostatnim czasie nie szczędził słów pochwały dla Polaka. - To dla nas bardzo ważny piłkarz - przyznał.

- Gra na świetnym poziomie, ale jak wszyscy, musi udowadniać to w każdym spotkaniu. Mam nadzieję, że ten gol to dla niego początek dobrej serii - dodawał Leonid Słucki.

Słowa Rosjanina potwierdzają, że bardzo liczy on na Grosickiego w swoim zespole. To może utrudniać Polakowi transfer do innego zespołu.



Pomocnikiem poważnie interesować ma się m.in. Watford, którego trenerem został były szkoleniowiec "Tygrysów" - Marco Silva.



