Tony Pulis o Krychowiaku: Warto na niego poczekać

Trener West Bromwich Albion Tony Pulis w samych superlatywach wypowiada się o Grzegorzu Krychowiaku. Szkoleniowiec podkreśla, że chociaż Polak długo był bez gry, warto na niego poczekać. Pod wrażeniem umiejętności pomocnika są także jego koledzy z drużyny.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak (P) /Dan Istitene /Getty Images

Premier League: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

- Obserwowałem Grzegorza przez dwa lata. Rozmawiałem o nim nawet ze Stevenem N’Zonzim, kiedy był w Sevilli. Później przeszedł do PSG, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy - przyznał Pulis.

Krychowiak został wypożyczony do West Bromwich Albion na jeden sezon. Polak ma zarabiać w Anglii 108 tysięcy funtów tygodniowo, dzięki czemu jest najlepiej opłacanym zawodnikiem w zespole.

- On potrzebuje meczów, żeby wrócić do dawnej dyspozycji, ale to bardzo dobry piłkarz - przyznał szkoleniowiec.

Krychowiak swoimi umiejętnościami ma też imponować kolegom z drużyny. - Wygląda bardzo dobrze. Robi wszystko na dużym luzie, ze spokojem - mówił Ben Foster z West Bromwich Albion.

Wypożyczenie Krychowiaka angielską drużynę miało kosztować około 31 milionów euro. Polak w ubiegłą sobotę zadebiutował w przegranym przez West Bromwich Albion meczu z Brighton (1-3) i spędził na murawie 90 minut.



AK