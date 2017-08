Thomas Lemar na celowniku Liverpoolu

Pomocnik AS Monaco, Thomas Lemar znalazł się na celowniku Liverpoolu - donosi "L'Equipe". "The Reds" mogą pobić transferowy rekord, bo zaoferowały za Francuza aż 80 milionów euro.

Zdjęcie Thomas Lemar w niedzielę asystował jeszcze Kamilowi Glikowi. Zmieni klub? /AFP

Premier League - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Liverpool z wysokiego "c" rozpoczął nowy sezon. W niedzielę rozgromił Arsenal Londyn 4-0, a wcześniej awansował do Ligi Mistrzów. Juergen Klopp nie zrezygnował jednak z poszukiwania wzmocnień i na celownik wziął Thomasa Lemara, którym wcześniej interesowały się Arsenal oraz Manchester United.

AS Monaco, które latem pozbyło się już kilku znaczących postaci, chętnie postawiłoby weto, ale na transfer naciska sam zawodnik. Francuz, który w poprzednim sezonie zdobył dziewięć bramek i zaliczył 11 asyst w Ligue 1, chce zmienić klub, a oferta od Liverpoolu zadowala go finansowo.

"L'Equipe" podaje, że "The Reds" chcą zapłacić za 21-latka aż 80 milionów euro. 10 procent tej kwoty uzależnione byłoby od bonusów, ale bez względu na wszystko, do klubu z Monako trafiłyby 72 miliony euro.

Taka transakcja byłaby klubowym rekordem, bo Liverpool jeszcze nigdy nie zapłacił za piłkarza więcej niż 46,5 miliona euro. Tyle, w 2015 roku, kosztował Christian Benteke.



Jeśli transfer Lemara dojdzie do skutku, będzie to drugi kosztowny wydatek "The Reds" w letnim okienku. Liverpool zapłacił już 42 miliony euro Romie za Mohameda Salaha.



KK