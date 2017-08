Theo Walcott pod wrażeniem Seada Kolasinaca: Jest jak czołg

Napastnik Arsenalu Londyn Theo Walcott w samych superlatywach wypowiada się na temat nowego piłkarza "Kanonierów" Bośniaka Seada Kolasinaca. "Jest jak czołg" - powiedział o 24-letnim obrońcy, który latem przeszedł do angielskiego klubu z Schalke 04.

Walcott przyznał, że w trakcie letnich przygotowań był pod wrażeniem atrybutów fizycznych Kolasinaca.

"Sead wygląda jak czołg. To jest kawał twardego gościa i jestem pewien, że jego atuty fizyczne będą dla nas bardzo ważne w tym sezonie" - ocenił kolegę z zespołu reprezentant Anglii.

Kolasinac zadebiutował w Arsenalu w niedzielnym meczu z Chelsea w meczu o Tarczę Wspólnoty. "Kanonierzy" wygrali 3-1 w serii rzutów karnych; w regulaminowym czasie gry było 1-1. Bośniak w 32. minucie zmienił Niemca Pera Mertesackera.

"Kiedy jest w posiadaniu piłki, widać jaką ma siłę. Oglądanie go jest przyjemnością. Będzie świetnym uzupełnieniem naszego składu. Proszę mi wierzyć - na treningu nie jest łatwo go minąć. Jest dosyć... szeroki i idealnie pasuje do Premier League" - dodał Walcott.

W rywalizacji o miejsce w ataku doszedł mu jednak Alexandre Lacazette, którego Arsenal pozyskał z Olympique Lyon. Oprócz nich Arsene Wenger będzie miał do dyspozycji Francuza Oliviera Giroud, Danny'ego Welbecka i Chilijczyka Alexisa Sancheza.

Premier League wznowi rozgrywki w najbliższy weekend. Pierwszy mecz nowego sezonu odbędzie się już w piątek - Arsenal podejmie Leicester City.