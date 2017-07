Sześcioletni Bradley Lowery nie żyje. Był fanem Sunderlandu

Mały Bradley Lowery był wielkim fanem Sunderlandu i Jermaina Defoe. W walce z ciężką chorobą chłopcu pomagały też inne kluby Premier League. Sześciolatek dzisiaj zmarł.

Zdjęcie Bradley Lowery /

Rodzice chłopca o ciężkiej chorobie, jaką jest neuroblastoma, czyli nowotwór wieku dziecięcego, dowiedzieli się już cztery lata temu.

Reklama

Zakochany w piłce nożnej dzieciak został kibicem Sunderlandu, a także honorowym członkiem tego klubu. Szczególnie zaprzyjaźnił się z napastnikiem Jermainem Defoe.

O walczącym o życie chłopcu dowiedziały się też inne kluby ligi angielskiej, które wspomagały finansowo jego leczenie.

W lutym tego roku świat obiegło zdjęcie małego Bradleya, który zasnął w ramionach Defoe, gdy czterech piłkarzy Sunderlandu wybrało się w odwiedziny do ich małego, ciężko chorego kibica.

W ostatnich godzinach mama dziecka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że stan zdrowia jej syna mocno się pogorszył i lekarze dają mu nawet nie dni, a godziny życia.

Defoe, który niedawno odszedł z Sunderlandu do Bournemouth, kompletnie załamał się tą informacją, a na konferencji prasowej się popłakał.

- Praktycznie codziennie rozmawiałem z jego rodziną. Byłem u nich kilka dni temu i naprawdę ciężko mi było patrzeć na to, jak cierpi. Czułem, że jestem na to przygotowany, bo podobną historię przeżywałem z moim ojcem, ale trudno jest patrzeć na dziecko w tym wieku, które tak długo zmaga się z chorobą. On bardzo cierpi i prawdopodobnie kwestią dni jest to, że będziemy musieli się z nim pożegnać. Ale w moim sercu pozostanie na zawsze - powiedział ze łzami w oczach Defoe.

Niedługo później chłopiec zmarł.

WS