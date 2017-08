Stoke - Arsenal 1-0. Arsene Wenger: Popełniliśmy głupie błędy

Arsenal przegrał 0-1 w wyjazdowym meczu ze Stoke, rozegranym w ramach 2. kolejki Premier League. - To była jedna z tych nocy, które kończą się złością - skomentował trener "Kanonierów" Arsene Wenger.

Jedyny gol w tym spotkaniu padł na początku drugiej połowy. W 47. minucie Petra Czecha do kapitulacji zmusił Jese.



"Nie tylko nie strzeliliśmy gola pomimo dużej liczby szans. Popełniliśmy głupie błędy, w dodatku nie mieliśmy szczęścia do decyzji sędziego. Nie uznał prawidłowo zdobytej bramki Lacazette’a. Przed chwilą obejrzałem powtórki, tam w ogóle nie było spalonego. Nawet jego stopa nie była na pozycji spalonej" - stwierdził Wenger.



"Musimy to przełknąć. Powinniśmy byli strzelić gola pomimo tej sytuacji. To tylko kolejny detal, który nie ułożył się po naszej myśli" - dodał szkoleniowiec Arsenalu.



"Straciliśmy w tym meczu trzy ważne punkty, które inne zespoły są w stanie nam wyrwać" - podkreślił Wenger.

