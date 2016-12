Southampton FC - Tottenham 1-4 w meczu 18. kolejki Premier League

Na zakończenie 18. kolejki angielskiej Premier League Southampton FC przegrał na St. Mary's Stadium z Tottenhamem 1-4 (1-1). Zwycięstwo "Kogutów" mogło być jeszcze bardziej okazałe, ale w 58. minucie Harry Kane nie wykorzystał rzutu karnego.

Zdjęcie Harry Kane /AFP

Mecz rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy, którzy już w 2. minucie objęli prowadzenie. Celną "główką" popisał się Virgil van Dijk.



W 19. minucie Tottenham doprowadził do wyrównania. Frasera Forstera do kapitulacji zmusił Dele Alli.



Tuż po zmianie stron "Koguty" strzelił drugiego gola, a na listę strzelców wpisał się Harry Kane.



W 58. minucie sędzia Mike Dean podyktował rzut karny dla Tottenhamu za faul Nathana Redmonda na Dele Allim. Na dodatek, arbiter wyrzucił z boiska pomocnika "Świętych". Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Kane i spudłował. Napastnik gości posłał piłkę wysoko nad poprzeczką.

Gospodarze, mimo że grali w osłabieniu, ambitnie walczyli o choćby jeden punkt. Złudzeń "Świętych" pozbawił w 85. minucie rezerwowy Heung-min Son, który pokonał Forstera płaskim strzałem. Kropkę nad "i" postawił chwilę później Delle Alli.



Po 18. kolejkach liderem tabeli jest Chelsea z dorobkiem 46 punktów. "The Blues" mają sześć oczek przewagi nad drugim Liverpoolem i siedem nad trzecim Manchesterem City. Tottenham zajmuje piątą lokatę (36 pkt).



Southampton FC - Tottenham 1-4 (1-1)

Bramki: 1-0 Virgil van Dijk (2), 1-1 Dele Alli (19), 1-2 Harry Kane (52), 1-3 Heung-min Son (85), 1-4 Dele Alli (87)

