Sergio Aguero zostaje w Manchesterze City

Sergio Aguero będzie piłkarzem Manchesteru City do zakończenia sezonu 2017/18 - potwierdził w niedzielę po wygranym 5-0 meczu z Watfordem w ostatniej kolejce obecnych rozgrywek szkoleniowiec tej drużyny Josep Guardiola.

Hiszpański szkoleniowiec przyznał, że 29-letni argentyński napastnik zapewnił go, iż do zakończenia przyszłorocznego sezonu Premier League będzie chciał wypełnić obowiązujący go kontrakt, a później wrócić do argentyńskiego Independiente, gdzie zaczynał karierę.

W pojedynku z Watfordem Aguero strzelił dwie, a w całym sezonie 20 bramek, co dało mu czwarte miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych angielskiej ekstraklasy. Królem strzelców został Harry Kane z Tottenhamu Hotspur - 29 goli.