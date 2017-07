Sergio Aguero na celowniku Chelsea Londyn

Chelsea Londyn szuka napastnika, który miałby zastąpić Diego Costę. Na celowniku "The Blues" był Romelu Lukaku, ale zawodnik wybrał Manchester United. Mistrzowie Anglii są teraz "poważnie i mocno zainteresowani" snajperem Manchesteru City Sergio Aguero.

Zdjęcie Sergio Aguero /AFP

Odejście Diego Costy ze Stamford Bridge jest niemal przesądzone. Sam zawodnik powiedział, że trener Chelsea Antonio Conte nie uwzględnia go w planach na nowy sezon. "The Blues" muszą więc znaleźć snajpera, który zastąpi Brazylijczyka z hiszpańskim paszportem. Nie będzie to łatwe, bo Costa w poprzednim sezonie strzelił 22 gole we wszystkich rozgrywkach. Do tego dorobku dołożył jeszcze osiem asyst.



Numerem jeden na liście życzeń Conte był Lukaku. Ten jednak zdecydował się na przeprowadzkę z Evertonu do Manchesteru United. "Czerwone Diabły" zapłaciły za reprezentanta Belgii aż 85 milionów euro. Teraz włodarze Chelsea skierowali swoją uwagę na innych słynnych napastników. Sky Sports informuje, że w orbicie zainteresowań "The Blues" jest czterech snajperów: Aguero, Alvaro Morata z Realu Madryt, Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund i Andrea Belotti z Torino.



Pozyskanie Aguero będzie trudne do zrealizowania, bo Manchester City nie chce pozbywać się bramkostrzelnego Argentyńczyka. "Czytałem wiele spekulacji na temat transferu Aguero i jest to śmieszne. On jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a my dążymy do tego, żeby zdobywać trofea we wszystkich rozgrywkach. Jego obecność w naszym składzie jest absolutną koniecznością. Nigdy nie było co do tego wątpliwości" - mówił prezes "The Citizens" Khaldoon Al Mubarak.



"Na każdej konferencji prasowej pytacie o Aguero. Ok, chłopaki. On będzie grał w Manchesterze City w przyszłym sezonie" - powiedział trener Pep Guardiola.



Aguero przeszedł na Etihad Stadium w 2011 roku z Atletico Madryt. Przez sześć lat zdobył 169 bramek dla Manchesteru City i wywalczył dwa tytuły mistrza Anglii (2012 i 2014). Kontrakt Argentyńczyka z "The Citizens" wygasa z końcem czerwca 2019 roku. Według serwisu transfermarkt, obecna wartość rynkowa 29-letniego napastnika wynosi 65 milionów euro.

