Sadio Mane nie zagra do końca sezonu?

Czołowy piłkarz Liverpool FC Sadio Mane z powodu kontuzji kolana nie zagra w środowym meczu ligowym z AFC Bournemouth Artura Boruca. Możliwe, że absencja Senegalczyka potrwa nawet do końca sezonu.

Zdjęcie Sadio Mane /Gareth Copley /Getty Images

Niespełna 25-letni Mane, który w obecnych rozgrywkach Premier League zdobył 13 bramek, doznał urazu w sobotnim derbowym meczu z Evertonem, wygranym przez Liverpool 3-1.

Reklama

- To nie jest pewne na sto procent, musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Mogę stwierdzić, że zawodnik nie wystąpi w środę - przyznał trener Liverpoolu Juergen Klopp podczas konferencji prasowej. - Kolano jest spuchnięte. Czekamy na ostateczną diagnozę. To możliwe (że sezon dla Mane się skończył), ale dlaczego miałbym to teraz mówić? - dodał niemiecki szkoleniowiec.

O tym, jak ważnym piłkarzem dla Liverpoolu jest Mane, kibice tego zespołu przekonali się zimą. Reprezentant Senegalu występował wówczas w turnieju o Pucharu Narodów Afryki, a "The Reds" w siedmiu meczach bez niego - licząc wszystkie rozgrywki - odnieśli tylko jedno zwycięstwo.