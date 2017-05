Ryan Giggs: Manchester United powinien sprowadzić Alexisa Sancheza

Ryan Giggs, legenda Manchesteru United, przyznał, że jego zdaniem priorytetem dla "Czerwonych Diabłów" powinien być zakup Alexisa Sancheza z Arsenalu Londyn. Włodarze klubu z Old Trafford chcą wzmocnić zespół przed kolejnym sezonem, a Sanchez jest kolejnym nazwiskiem, jakie wymienia się w kontekście ewentualnego transferu.

Zdjęcie Ryan Giggs /Oli Scarff /AFP

- To świetny piłkarz. Wywiera znakomity wpływ na kolegów z drużyny i jest urodzonym zwycięzcą - komplementował Sancheza Giggs w wywiadzie udzielonym telewizji "Sky Sports".

- Mourinho sprowadził Ibrahimovicia właśnie dlatego, że jest zwycięzcą. Wygrywał wszędzie, gdzie tylko był. Alexis to podobny typ zawodnika - stwierdził Walijczyk.



Giggs porównał obecną sytuację do tej z sierpnia 2012 roku, kiedy do klubu właśnie z Arsenalu przyszedł Robin van Persie.



- Kiedy sprowadziliśmy van Persie'ego, otrzymaliśmy gotową supergwiazdę. Wszyscy chwalili napastnika, który z miejsca gotów był strzelić przynajmniej 20 bramek w sezonie - powiedział były skrzydłowy United.



W ostatnim czasie głośno spekuluje się też, że do "Czerwonych Diabłów" dołączyć ma pomocnik Realu Madryt James Rodriguez.