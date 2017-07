Romelu Lukaku piłkarzem Manchesteru United

Snajper reprezentacji Belgii Romelu Lukaku został piłkarzem Manchesteru United, dokąd trafił z Evertonu - poinformował oficjalnie nowy klub piłkarza.

Zdjęcie Romelu Lukaku /AFP

Lukaku kosztował klub z Manchesteru 75 mln funtów (ok. 85,5 mln euro). To najdroższy transfer między dwoma angielskimi klubami.

Reklama

24-letni reprezentant Belgii pochodzenia kongijskiego podpisał z "Czerwonymi Diabłami" pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

W klubie z Old Trafford napastnik ma zarabiać ponad 200 tys. funtów tygodniowo.

- Romelu w sposób naturalny wkomponuje się do zespołu. To wielka osobowość i wielki piłkarz. To normalne, że chce się rozwijać w największym klubie. Będzie doskonałym dodatkiem do naszej grupy i na pewno zostanie dobrze przyjęty. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę mógł z nim pracować - powiedział trener MU Jose Mourinho.

Lukaku związany był z Evertonem od 2014 roku. W 110 meczach ligi angielskiej zdobył 53 bramki.

W latach 2011-14 Belg był piłkarzem Chelsea, ale grał niewiele i trafił na wypożyczenie do West Bromwich, a potem do Evertonu. Ten ostatni klub w 2014 roku go wykupił.

W 60 meczach reprezentacji Belgii piłkarz zdobył 23 bramki.

Obecny trener United Jose Mourinho w 2013 roku po raz drugi objął Chelsea. Wtedy Lukaku trafił z zespołu "The Blues" do Evertonu.

W ostatnich dniach w odwrotnym kierunku niż Lukaku powędrował były gwiazdor United Wayne Rooney, który po 13 latach wrócił do Evertonu.

W tym okienku transferowym Manchester United zakontraktował dotąd tylko szwedzkiego obrońcę Viktora Lindeloefa z Benfiki Lizbona.

WS