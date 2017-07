Romelu Lukaku: Daleko mi do Lewandowskiego

Romelu Lukaku, który w tym oknie transferowym dołączył do Manchesteru United, skromnie wypowiada się na temat swoich umiejętności. – Daleko mi do Ronalda czy Lewandowskiego – przyznał.

Zdjęcie Romelu Lukaku /AFP

Lukaku do "Czerwonych Diabłów" trafił za 75 milionów funtów. Do tego mają dojść jeszcze bonusy w wysokości 15 mln. Zawodnik do Manchesteru United przeniósł się z Evertonu i ma stanowić o sile ataku drużyny z Old Trafford.

Reklama

- Bardzo chciałbym osiągnąć poziom Lewandowskiego czy Ronalda, ale liczy się przede wszystkim drużyna i zdobywanie z nią tytułów. Strzelam gole i robię to przez całą moją dotychczasową karierę - przyznał piłkarz.

- Cały czas staram się być lepszy. Zawsze można się w czymś poprawić. Chcę stać się najlepszym piłkarzem, jakim mogę być - podkreślał Lukaku.



W ubiegłym sezonie Lukaku zagrał w 37 meczach Premier League i strzelił 25 goli. Na konto zapisał także sześć asyst.



AK