Czy Robert Lewandowski zastąpi Zlatana Ibrahimovicia w Manchesterze United? Angielskie media twierdzą, że snajper Bayernu Monachium jest na celowniku "Czerwonych Diabłów", jeśli "Ibra" odejdzie z Old Trafford.

Kontrakt Ibrahimovicia z Manchesterem United wygasa z końcem czerwca tego roku. W umowie jest opcja przedłużenia o kolejny rok, ale nie wiadomo, czy do tego dojdzie. We wtorek pojawiła się informacja, że "Ibra" odchodzi z Old Trafford i przeniesie się do Los Angeles Galaxy. Według dziennikarzy Fox Sports, szwedzki napastnik ustalił już nawet warunki indywidualnego kontraktu. Ma zostać najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii amerykańskiej MLS. Obecnie najwięcej zgarnia Brazylijczyk Kaka, który za sezon gry w Orlando City dostaje 7,17 miliona dolarów.



W Manchesterze United Ibrahimović strzelił 27 goli we wszystkich rozgrywkach, więc jego odejście byłoby dużą stratą. Angielskie media donoszą, że doskonałym następcą "Ibry" byłby Robert Lewandowski. Obecny sezon w wykonaniu "Lewego" jest znakomity. Polak zachwyca skutecznością w Bundeslidze, Lidze Mistrzów i w reprezentacji. Kapitan "Biało-czerwonych" ma ma wszystkie cechy, które podobają się trenerowi Manchesteru United Jose Mourinho.



Problemem w pozyskaniu Polaka mogą być nie tylko żądania finansowe Bayernu Monachium, ale także to, czy Manchester United zagwarantuje sobie grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. "Czerwone Diabły" zajmują szóste miejsce w tabeli Premier League, a to nie gwarantuje nawet występów w Lidze Europejskiej.



