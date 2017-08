Riyad Mahrez na celowniku Manchesteru United

Skrzydłowy Leicester City FC znalazł się na celowniku Manchesteru United – donosi stacja „SFR Sport”

To nie koniec wzmocnień Manchesteru United. Na celowniku "Czerwonych Diabłów" znalazł się skrzydłowy Leicester City - Riyad Mahrez. Wielkim zwolennikiem transferu 26-letniego Algierczyka jest Jose Mourinho.



Wcześniej „Czerwone Diabły” starały się zakontraktować Ivana Perisicia z Interu Mediolan, jednak kluby nie doszły do porozumienia.



Gdyby transfer Mahreza doszedł do skutku, to Algierczyk zostałby czwartym wzmocnieniem "Czerwonych Diabłów". Wcześniej na Old Trafford trafili Romelu Lukaku, Nemanja Matić oraz Victor Lindeloef.

Na przeprowadzenie tego transferu Manchester United ma czas do czwartku, ponieważ wtedy w Anglii zamyka się okienko transferowe.



26-latek jest związany z obecnym klubem do 2020 roku. W poprzednim sezonie w 36 spotkaniach zdobył sześć goli i zaliczył cztery asysty.

