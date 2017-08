Real Madryt - MU. Superpuchar Europy dla Zidane'a czy Mourinha?

​Skopje będzie bohaterem meczu o Superpuchar Europy, w którym Real Madryt, zwycięzca Ligi Mistrzów, zmierzy się z Manchesterem United, triumfatorem Ligi Europejskiej. Dla kogo stolica Macedonii okaże się szczęśliwsza?

Początek spotkania, które odbędzie się na Arenie Narodowej im. Filipa II Macedońskiego, dzisiaj o 20.45.

Oba kluby łączy przede wszystkim Cristiano Ronaldo, który w 2009 roku przeniósł się z Old Trafford na Santiago Bernabeu. Portugalczyk dopiero w sobotę wrócił do treningów z Realem, po 37-dniowej przerwie, ale został włączony do kadry na wtorkowy pojedynek.

- Wiele się wokół niego działo, było dużo szumu, ale on pozostał spokojny. To, co mi w nim najbardziej imponuje, to jego przygotowanie fizyczne. Jest takie, jak w dniu finału Ligi Mistrzów, a to było dwa miesiące temu - powiedział Zinedine Zindane, trener Realu.

- Fakt, że jest z nami, wiele dla nas znaczy, ponieważ, jeśli jest tutaj, to po to, żeby grać - dodał.

Drugą osobą łączącą oba kluby to Jose Mourinho, menedżer "Czerwonych Diabłów". Portugalczyk pracował przecież z "Królewskimi" w latach 2010-13, wywalczył m.in. mistrzostwo Hiszpanii, ale nie zbudował potęgi, jak pewnie liczyli w Madrycie.

Mourinho był orędownikiem, aby do pierwszego zespołu Realu, jako specjalny doradca, dołączył właśnie Zidane. Francuz potem współpracował jeszcze z Carlem Ancelottim, a w styczniu 2016 roku został trenerem "Królewskich".

Już w premierowym sezonie Zidane wygrał Ligę Mistrzów, a potem poprowadził klub do pierwszej obrony tego trofeum, a także wywalczył z nim mistrzostwo Hiszpanii, pierwsze od 2012 roku, kiedy rządził... Mourinho.

Real w historii zdobył trzy razy Superpuchar Europy (2002, 2014 i 2016).

Manchester United tylko raz wywalczył to trofeum. Było to w 1991 roku, a więc na początku drogi pod wodzą sir Aleksa Fergusona.

Natomiast Mourinho jeszcze nigdy nie wygrał Superpucharu Europy. W 2003 roku okazał się gorszy, będąc trenerem FC Porto, a 10 lat później prowadząc Chelsea Londyn. Czy portugalski szkoleniowiec będzie mógł we wtorek powiedzieć do trzech razy sztuka?

W Skopje w ekipie "Czerwonych Diabłów" będą mogli zadebiutować w meczu o stawkę: obrońca Victor Lindeloef, pomocnik Nemanja Matić i napastnik Romelu Lukaku.

Portugalski trener nie może w spotkaniu z Realem skorzystać z usług kontuzjowanych: Luka Shawa, Marcusa Rojo i Ashleya Younga, natomiast Phil Jones i Eric Bailly są zawieszeni.

W stolicy Macedonii panują obecnie duże upały, dlatego podczas wtorkowego pojedynku być może zostanie zaaplikowana przerwa na napoje.

