Puchar Ligi: Manchester United - Southampton FC 3-2 w finale

Na słynnym stadionie Wembley w Londynie kibice zobaczyli ciekawe widowisko. W finale Pucharu Anglii Manchester United wygrał z Southampton FC 3-2 (2-1). Bohaterem "Czerwonych Diabłów" został Zlatan Ibrahimović, który strzelił dwa gole.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović /PAP/EPA

W 19. minucie szał radości ogarnął sektory zajęte przez fanów "Czerwonych Diabłów". Pięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Zlatan Ibrahimović. Bramkarz "Świętych" Fraser Forster nie miał żadnych szans.



Ten gol dodał skrzydeł piłkarzom z Old Trafford. W 38. minucie Manchester United prowadził już 2-0. Składną akcję ładnym strzałem z 16 metrów wykończył Jesse Lingard. Piłkarze Jose Mourinha oddali inicjatywę rywalom i to się zemściło. Katem MU okazał się nowy nabytek "Świętych" Manolo Gabbiadini. Włoski napastnik przeszedł do Southampton w styczniu tego roku z Napoli. W końcówce pierwszej połowy Gabbiadini strzelił gola do szatni. Z prawej strony mocno dośrodkował w pole karne James Ward-Prowse. Włoch uprzedził Davida de Geę i posłał piłkę do siatki między nogami bramkarza MU.



Przerwa zdecydowanie lepiej podziałała na "Świętych". Tuż po wznowieniu gry w drugiej części spotkania Gabbiadini znów uciszył kibiców "Czerwonych Diabłów". Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w polu karnym MU powstało spore zamieszanie. Przytomnie zachował się właśnie Gabbiadini, który mimo, że miał na plecach Chrisa Smallinga, zdołał się obrócić i "huknął" z woleja. De Gea nawet nie drgnął.



To dopiero obudziło "Czerwone Diabły". Piłkarze Southampton jednak zwietrzyli szansę, że mogę utrzeć nosa faworytowi. Mecz nabrał rumieńców, a bramkarze mieli sporo pracy. W 63. minucie słupek uratował MU po "główce" Oriola Romeu.

W 85. minucie rezerwowy Marcus Rashford mógł przechylić szalę zwycięstwa na korzyść "Czerwonych Diabłów", ale jego strzał z ostrego kąta odbił Forster. Sprawy w swoje ręce wziął Ibrahimović. Ander Herrera miękko wrzucił piłkę przed bramkę z prawej strony. Pozostawiony bez opieki Ibrahimović takich okazji nie marnuje. "Ibra" celną główką pokonał Forstera i zapewnił MU triumf w Pucharze Anglii.

RK



Manchester United - Southampton FC 3-2 (2-1)

Bramki: 1-0 Zlatan Ibrahimović (19), 2-0 Jesse Lingard (38), 2-1 Manolo Gabbiadini (45), 2-2 Manolo Gabbiadini (48), 3-2 Zlatan Ibrahimović (87)