Puchar Anglii: Manchester United - Wigan Athletic 4-0

Manchester United pokonał w IV rundzie Pucharu Anglii Wigan Athletic. Podopieczni Jose Mourinho zaaplikowali rywalom cztery bramki, a najpiękniejszą zdobył Bastian Schweinsteiger.

Zdjęcie Henrikh Mkhitaryan /AFP

W dziewięciu na ostatnich dziesieć spotkań Manchester United pokonał na własnym stadionie Wigan Athletic, ale w meczu IV rundy Pucharu Anglii, to goście powinni wyjść na prowadzenie jako pierwsi. W 10. minucie potężną bombę z szesnastu metrów Calluma Collony’ego odbił przed siebie Sergio Romero.

Reklama

W 30. minucie Henrich Mchitarjan powinien wpisać się na listę strzelców, jednak w tylko sobie znany sposób nie trafił nawet w światło bramki z trzech metrów.



Co nie udało się Ormianinowi, udało się Marouane Fellainiemu. Z prawej strony fenomenalnie wprost na głowę Belga wrzucił Bastian Schweinsteiger, a ten nie musiał nawet wyskakiwać by pokonać bramkarza rywali.



W drugiej połowie Niemiec mógł podwyższyć na 2-0, ale został zablokowany w polu karnym. W 58. minucie zrobił to Chris Smalling, który wykorzystał dośrodkowanie Anthony'ego Martiala.

W 74. minucie emocje w meczu zakończył Mchitarjan, który wykończył strzałem z najbliższej odległości dwójkową akcję rozegraną z Martialem.



W 81. z rzutu rożnego wrzutkę w pole karne gości przedłużył Ander Herrera, ta dotarła Schweinsteigera, który uderzył z przewrotki i zdobył fenomenalną bramkę.

Manchester United - Wigan Athletic 4-0 (1-0)

1-0 Maroune Fellaini (44.)



2-0 Chris Smalling (58.)

3-0 Henrich Mchitarjan (74.)

4-0 Bastian Schweinsteiger (81.)