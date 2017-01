Puchar Anglii: Everton FC - Leicester City 1-2. Debiut Kapustki

Everton FC przegrał z Leicester City 1-2 (0-0) w meczu 3. rundy Pucharu Anglii. Debiut w oficjalnym spotkaniu "Lisów" zaliczył Bartosz Kapustka, który pojawił się na boisku w 84. minucie i zarobił żółtą kartkę. W kadrze meczowej nie znalazł się natomiast Marcin Wasilewski. Bohaterem mistrza Anglii był Ahmed Musa, który strzelił dwie bramki.

Leicester City do meczu na Goodison Park przystąpiło w mocno przemeblowanym składzie. Dzięki temu, na ławce rezerwowych znalazło się miejsce dla Bartosza Kapustki. Wśród zmienników gospodarzy zasiadł z kolei polski bramkarz, 20-letni Mateusz Hewelt.



"Lisy" zaczęły grać dopiero po przerwie. Tuż przed upływem godziny rywalizacji, przed szansą stanął Wes Morgan, ale strzał Jamajczyka kapitalnie zatrzymał Joel Robles. Cztery minuty później, Everton skarcił rywali za niewykorzystaną okazję - Gerard Deulofeu zagrał do Romelu Lukaku, a Belg wpisał się na listę strzelców, pokonując bezradnego Kaspera Schmeichela.



"The Toffees" nie cieszyli się prowadzeniem zbyt długo. Dwie minuty po trafieniu gospodarzy, goście wyrównali. Demarai Gray obsłużył podaniem Ahmeda Musę, a rezerwowy, który zastąpił kontuzjowanego Leonardo Ulloę, pokonał Roblesa. Bramkarz Evertonu skapitulował również 120 sekund później. Słupek uratował go co prawda od kapitulacji po "bombie" Danny'ego Drinkwatera z dystansu, ale z dobitką Musy nie miał już najmniejszych szans.



W 84. minucie, na murawie pojawił się Kapustka, który zmienił Marcusa Albrightona. Dla reprezentanta Polski był to debiut w oficjalnym spotkaniu. Sześć minut później, Polak zarobił kartkę za faul taktyczny, a kilkadziesiąt sekund później oddał celny strzał na bramkę gospodarzy.



Everton FC - Leicester City 1-2 (0-0)

1-0, Romelu Lukaku (63.)

1-1, Ahmed Musa (65.)

1-2, Ahmed Musa (67.)

Całe spotkanie na ławce rezerwowych Swansea City przesiedział Łukasz Fabiański, a "Łabędzie" przegrały z Hull City 0-2. Podobna rola przypadła Bartoszowi Białkowskiemu (Ipswich Town) i Tomaszowi Kuszczakowi (Birmigham City). Remisy sprawiły, że mecze tych drużyn zostaną powtórzone.



Artur Boruc otrzymał wolne i nie znalazł się w kadrze meczowej Bournemouth na mecz z Millwall. Podopieczni Eddie'go Howe'a przegrali 0-3.



90 minut dla Queens Park Rangers rozegrał Paweł Wszołek, ale jego drużyna uległa Blackburn 1-2.