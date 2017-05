Premier League. Wygrane Manchesteru City i Arsenalu w zaległych meczach

Premier League odrabia zaległości, a w czołówce toczy się walka o Ligę Mistrzów. W dzisiejszych meczach Manchester City pokonał 3-1 West Bromwich Albion 3-1, a Arsenal wygrał 2-0 z Sunderlandem.

Zdjęcie Yaya Toure cieszy się z bramki dla Manchesteru City /PAP/EPA

Dzięki wtorkowej wygranej Manchester City wskoczył na trzecie miejsce w tabeli i wyprzedza o dwa punkty Liverpool na kolejkę przed końcem.



Reklama

Taki układ tabeli na koniec oznaczałby bezpośredni awans do Ligi Mistrzów dla "The Citizens" i eliminacje LM dla Liverpoolu.



Bramki dla City zdobyli dziś: Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne i Yaya Toure. Dla gości trafił Hal Robson-Kanu.



W innym spotkaniu Arsenal wygrał 2-0 ze spadkowiczem, ekipą Sunderland AFC. Oba gole dla "Kanonierów" zdobył w końcówce Alexis Sanchez.

Arsenal też po cichu liczy jeszcze na awans do Ligi Mistrzów. W tej chwili jest piąty. Do Liverpoolu punkt, a do Manchesteru City - trzy.

W ostatniej kolejce w niedzielę Liverpool podejmie Middlesbrough, Arsenal zagra z Evertonem, a Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Watfordem.

Mistrzostwo już wcześniej zapewniła sobie Chelsea.



Manchester City - West Bromwich Albion 3-1. Raport meczowy

Arsenal - Sunderland AFC 2-0. Raport meczowy

Premier League: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

WS