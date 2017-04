Premier League: słupek Grosickiego i czyste konto Boruca

Artur Boruc zachował czyste konto, a jego AFC Bournemouth pokonało 1-0 (0-0) Sunderland w meczu 35. kolejki Premier League. Porażka "Czarnych Kotów" sprawiła, że Sunderland nie ma już szans na utrzymanie ligowego bytu. Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie Hull City z Southampton, a Kamil Grosicki trafił w słupek z rzutu wolnego.

Kamil Grosicki wyszedł w podstawowym składzie Hull City na wyjazdowe spotkanie z Southampton i już w 6. minucie mógł wpisać się na listę strzelców. Polak przymierzył z rzutu wolnego, ale trafił tylko w słupek bramki strzeżonej przez Frasera Forstera.



Reprezentant Polski grał do 83. minuty, kiedy zastąpił go Tom Huddlestone. Chwilę później fenomenalną okazję zmarnował Baye Omar Niasse, a niewykorzystana okazja mogła zemścić się bardzo szybko. W 90. minucie sędzia podyktował rzut karny dla "Świętych", ale wyborną sytuację do zdobycia bramki zmarnował Duszan Tadić.



W wyjściowej jedenastce "Wisienek" z Bournemouth tradycyjnie znalazł się z kolei Artur Boruc. Polak nie miał wiele pracy, a w pierwszej połowie bliżej zdobycia bramki byli jego koledzy. W 20. minucie w słupek bramki Sunderlandu trafił Joshua King.



Gospodarze odpowiedzieli strzałem Jermaina Defoe, ale Boruc był na posterunku i nie miał problemów ze złapaniem piłki. Sunderland mógł objąć prowadzenie po próbie Fabio Boriniego, ale Włoch nie trafił w bramkę, uderzając po długim rogu.

Ekipa Polaka zadała decydujący cios w końcówce. W 88. minucie po podaniu Ryana Frasera gola strzelił King.



35. kolejka Premier League - wyniki sobotnich mecżów:

Southampton FC - Hull City 0-0



West Bromwich Albion - Leicester City 0-1 (0-1)

0-1 Jamie Vardy (43.)



Sunderland AFC - AFC Bournemouth 0-1 (0-0)

0-1 Joshua King (88.)



Stoke City - West Ham United 0-0



Crystal Palace - Burnley FC - godz. 18:30